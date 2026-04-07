¿Qué Pasó Hoy, Martes 7 de Abril en Línea A del Metro?

Este martes 7 de abril, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos de hasta 20 minutos en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, en la Ciudad de México, lo que generó saturación en andenes y molestias entre los pasajeros.

De acuerdo con autoridades del Metro, el avance lento de los trenes se debe al retiro de un convoy para revisión, situación que afectó la frecuencia del servicio. A través de un mensaje, el organismo informó que “en breve se normalizará la circulación” y pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender antes de ingresar a los vagones.

En redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se observa una alta concentración de personas en estaciones de la Línea A, donde, debido a la saturación, el abordaje de trenes se ha prolongado hasta por 20 minutos.

Línea A del Metro hoy, 7 de abril 2026. Foto: N+

Marcha de seguridad por lluvia en Metro

A la par de esta situación, el STC Metro informó que, debido a la lluvia registrada en distintos puntos de la capital, se activó la llamada “marcha de seguridad” en las líneas 2, 3, 4, 5 y B. Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su traslado.

El organismo explicó que este protocolo es habitual durante precipitaciones, ya que las condiciones de humedad en las vías pueden afectar la operación normal del servicio. Sin embargo, advirtió que esta acción puede incrementar los tiempos de espera y traslado.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar contratiempos en sus traslados.

Lluvia en CDMX Hoy

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