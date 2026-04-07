Clima Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla Por Lluvia y Caída de Granizo en Todas las Alcaldías

La tarde de hoy, martes 7 de abril, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en toda la Ciudad de México debido a la presencia de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

La dependencia detalló que las demarcaciones con mayor afectación prevista son Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan precipitaciones intensas durante la tarde y noche. Sin embargo, la alerta abarca para toda la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas advirtieron que estas condiciones climáticas podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas. Además, no se descartan ráfagas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo en zonas arboladas y con mobiliario urbano vulnerable.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en la México-Texcoco? Camión de Paquetería Vuelca y Provoca Caos Vial en Edomex

Ante este panorama, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a la población: retirar basura de coladeras tanto al interior como al exterior del hogar para evitar obstrucciones; cerrar puertas y ventanas; y evitar transitar por zonas con pendientes o superficies resbalosas. También se pidió resguardar a las mascotas en espacios seguros y de menor riesgo.

Lluvia en CDMX Hoy: ¿En Qué Acaldías Hay Alerta Amarilla? Prevén Caída de Granizo

Metro implementa marcha segura

Por otra parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a la lluvia registrada en distintos puntos de la ciudad, se implementó la marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5 y B.

Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su traslado, lo que podría ocasionar tiempos de espera más largos.

Historias recomendadas: