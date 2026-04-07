¿Abandonaron a Un Niño en Tlalpan? Testigos Cuentan a N+ Qué Pasó en Calle Huehuetán

El caso del presunto abandono de un niño en la alcaldía Tlalpan conmocionó a los habitantes de la zona, la noche del lunes; N+ FORO acudió a la colonia Cuchilla de Padierna hoy, 7 de abril de 2026, y obtuvo testimonios de los vecinos, quienes explicaron qué pasó en la calle Huehuetán.

¿Qué pasó en la calle Huehuetán?

De acuerdo con videos de cámaras de seguridad, un niño, que viajaba a bordo de un auto color gris, habría sido abandonado la noche del 6 de abril de 2026, en la calle Huehuetán, colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

En el video se observa el momento en que un hombre presuntamente forcejea con un niño, el menor desciende de la unidad y corre atrás del vehículo ya en movimiento.

De inmediato, los vecinos se percataron de los gritos y el llanto del menor y llamaron a la policía.

Video: Abandonaron a Niño por una "Broma": Localizan a Menor que Presuntamente Fue Abandonado en Tlalpan

Noticia relacionada: Muere Niño de 2 Años Ahogado en Tambo de Agua: Esto Se Sabe del Caso en CDMX

Testigos cuentan a N+ FORO qué pasó con el niño

Una persona declaró a N+ FORO, de forma anónima, que la policía acudió al llamado de auxilio y los elementos se quedaron hasta las 12:00 de la noche para solicitar los videos de las cámaras de videovigilancia de los vecinos y del C5.

Posteriormente, los policías “nos avisaron que ya lo habían localizado y que los papás refirieron que estaban jugando con el niño, lo cual no puede ser posible que eso sea un juego y que tampoco lo hayan puesto a disposición, porque a todas luces es maltrato infantil y se puede proceder, porque se sigue de oficio el maltrato infantil”.

Luego de que los vecinos de la zona compartieron el video de los hechos, en la madrugada “reportan que se encontró el domicilio y el papá y que él comenta que solo era una broma”.

“Yo considero que ese no es un tipo de broma que puedes hacer con un niño”, afirmó una de las vecinas, quien agregó que “muchas veces sí llegan a ser muy inquietantes, pero no son maneras de tratar a un niño”.

La mujer consideró que se debe investigar el caso “porque la forma en que lo baja del carro sí es muy agresiva, lo deja tirado a media calle, se arranca y yo hasta pensé, en un momento, que lo iba a atropellar y yo sí me preocupé”.

Las autoridades localizaron en Lomas de Padierna a un menor abandonado aparentemente por sus padres; los vecinos indicaron que, de acuerdo con policías, se trató de una broma. #ExpresoDeLaMañana con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/KHnmK9rjqE — N+ FORO (@nmasforo) April 7, 2026

SSC confirma lo sucedido con el niño

Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que luego del despliegue policial, “los oficiales localizaron el vehículo color gris, a su conductor y al niño, de cinco años de edad.

De acuerdo con la SSC, el hombre declaró que estaba jugando con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil.

La SSC apuntó que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones y seguimiento del caso.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT