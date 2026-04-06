¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así Está la Capacidad de Agua tras Lluvias de Abril 2026
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Aquí te decimos cuál es el nivel de agua en el Cutzamala en abril de 2026, luego de las lluvias que se han registrado en los últimos días
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La primavera llegó y con ella, lluvias fuertes en algunos estados, incluida la Ciudad de México, aunque aún no es oficialmente la temporada de huracanes; ante el pronóstico del tiempo, en N+, te informamos cuál es el nivel de agua en el Cutzamala, en abril de 2026, con información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En N+, te informamos a detalle cuándo dará inicio la temporada de huracanes 2026, solo tienes que dar click aquí.
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¿Cuáles son las presas del Cutzamala?
El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes que abastecimiento de agua para varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y algunas zonas de Estado de México y se conforma por las siguientes presas:
|Presa
|Capacidad
|El Bosque
|202,400 metros cúbicos de agua
|Valle de Bravo
|394,390 metros cúbicos de agua
|Villa Victoria
|185,731 metros cúbicos de agua
|Capacidad total
|782,521,000 metros cúbicos de agua
Nivel de agua en el Cutzamala durante 2025
En la siguiente tabla, te detallamos cuál fue el nivel de agua que registró el Sistema Cutzamala durante todo el 2025, siendo mayo el mes con el nivel más bajo y octubre, el más alto.
|Mes
|Nivel de Agua
|Enero
|62.63%
|Febrero
|60.20%
|Marzo
|56.19%
|Abril
|51.98%
|Mayo
|48.46%
|Junio
|52.86%
|Julio
|61.17%
|Agosto
|77.44%
|Septiembre
|89.56%
|Octubre
|97.40%
|Noviembre
|94.70%
|Diciembre
|91.2%
¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy?
A continuación, te informamos cuál es el nivel de agua registrado en el Cutzamala, luego de las lluvias de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de Conagua.
Al corte del 5 de abril de 2026, en total, el Cutzamala cuenta con el 76.72% de su capacidad, es decir, 600,353,000 metros cúbicos de agua, de los 782,521,000 metros cúbicos que representan el 100%.
Para que el Cutzamala alcance el 100%, faltarían 182,168,000 metros cúbicos de agua.
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Con información de N+.
RMT