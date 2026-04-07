Credencial Universal de Salud Será Como Tu INE: Así Funcionará el Nuevo Documento del Gobierno

La Credencial Universal de Salud ya es una realidad; en N+, te explicamos cómo podrás usar el nuevo “pase de entrada para la universalidad" de los servicios de salud, que funcionará como una identificación oficial y que podrás usar como tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la conferencia mañanera de hoy, 7 de abril de 2026, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, habló de las ventajas de la nueva Credencial Universal de Salud.

¿Cómo se podrá usar la Credencial Universal de Salud?

La podrás usar para identificarte y recibir Programas de Bienestar

Reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE

Identificación oficial para trámites en el Gobierno, en el banco y servicios como luz y agua

¿Para qué servirá la Credencial Universal de Salud?

De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, para enero de 2027, la credencial Universal de la Salud seguirá la siguiente ruta para la primera etapa en el intercambio de servicios para todos los mexicanos:

Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia Código infarto con servicios de hemodinamia Código cerebro para eventos cerebrovasculares Atención y diagnóstico para cáncer de mama Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes Vacunación del Plan Universal de Vacunación Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo...

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RMT