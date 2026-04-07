Credencial Universal de Salud Será Como Tu INE: Así Funcionará el Nuevo Documento del Gobierno
N+
Aquí te decimos cómo podrás usar la nueva Credencial Universal de Salud
COMPARTE:
La Credencial Universal de Salud ya es una realidad; en N+, te explicamos cómo podrás usar el nuevo “pase de entrada para la universalidad" de los servicios de salud, que funcionará como una identificación oficial y que podrás usar como tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
En la conferencia mañanera de hoy, 7 de abril de 2026, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, habló de las ventajas de la nueva Credencial Universal de Salud.
¿Cómo se podrá usar la Credencial Universal de Salud?
- La podrás usar para identificarte y recibir Programas de Bienestar
- Reemplazará paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE
- Identificación oficial para trámites en el Gobierno, en el banco y servicios como luz y agua
¿Para qué servirá la Credencial Universal de Salud?
De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, para enero de 2027, la credencial Universal de la Salud seguirá la siguiente ruta para la primera etapa en el intercambio de servicios para todos los mexicanos:
- Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización
- Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia
- Código infarto con servicios de hemodinamia
- Código cerebro para eventos cerebrovasculares
- Atención y diagnóstico para cáncer de mama
- Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes
- Vacunación del Plan Universal de Vacunación
- Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos
Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy
Información en desarrollo...
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Foto Histórica de la NASA: Así Se Ve la Tierra Desde el Lado Oscuro de la Luna
- ¿Cuál Es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así Está la Capacidad de Agua tras Lluvias de Abril 2026
- Temporada de Huracanes 2026: SMN Confirma Fecha de Inicio en México
Con información de N+.
RMT