Registro de Credencial Universal de Salud Abre en Abril 2026: Calendario y Cómo Obtener Servicio

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, dio a conocer cómo se realizará el registro para la Credencial Universal de Salud en abril de 2026, y si te interesa acceder al servicio, acá te traemos el calendario y el proceso para realizar la inscripción y obtener esta identificación.

El Servicio Universal de Salud de México tiene el objetivo de identificar derechohabiencia y la unidad de salud más cercana de las personas, además de generar un expediente médico electrónico con toda la información de los pacientes como historial clínico, citas médicas, estudios médicos y receta de medicamentos.

Por ello, para que puedas obtener la Credencial Universal de Salud en notas previas te explicamos los requisitos para solicitar esta identificación que podrá utilizarse como INE y que busca reemplazar paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE.

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¿Cuándo es el registro de Credencial Universal de Salud?

El registro para obtener la Credencial Universal de Salud inicia el 13 de abril de 2026 y será exclusivo para adultos mayores de 85 años o más y sus acompañantes. La inscripción se realizará en los módulos, los cuales pueden ser consultados en la página del Bienestar, en el siguiente link: http://200.188.126.15:8082/UBICA_TU_MODULO.bienestar/.

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El registro al Servicio Universal de Salud de México se hará en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes. Este es el calendario en abril 2026:

Letras A, B: Lunes 13 y 27 de abril 2026.

Letra C: Martes 14 y 28 de abril 2026.

Letras D, E, F: 15 y 29 de abril 2026.

Letra G: Jueves 16 y 30 de abril 2026.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril 2026.

Rezagados letras A-L: Sábado 18 de abril 2026.

Letra M: Lunes 20 de abril 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril 2026.

Letra R: Miércoles 22 de abril 2026.

Letras S, T, U: Jueves 23 de abril 2026.

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes 24 de abril 2026.

Rezagados letras M-Z: Sábado 25 de abril 2026.

Los módulos de registro para la Credencial Universal de Salud contarán con un horario de atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

¿Qué documentos piden para el registro a la Credencial de Salud?

Las personas interesadas en realizar su inscripción al Servicio Universal de Salud deberán acudir directamente a los módulos con los siguientes documentos para completar el proceso y posteriormente recibirán la credencial física:

Identificación oficial con fotografía . Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.

. Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal. Documento probatorio de identidad . Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, trámite de refugio.

. Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio, trámite de refugio. CURP certificada .

. Comprobante de domicilio . Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio.

. Vigencia no mayor a 6 meses: agua, luz, predial o servicio. Teléfono de contacto.

¿Dónde se hará el registro de la Credencial Universal de Salud en abril 2026?

En primera instancia, el registro de la Credencial Universal de Salud en abril 2026 se realizará en las capitales de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. San Luis Potosí, San Luis Potosí. La Paz, Baja California Sur. Culiacán, Sinaloa. Campeche, Campeche. Hermosillo, Sonora. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Villahermosa, Tabasco. Ciudad de México (16 Alcaldías). Cd. Victoria, Tamaulipas. Chilpancingo, Guerrero. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Pachuca, Hidalgo. Mérida, Yucatán. Toluca, México. Morelia, Michoacán. Zacatecas, Zacatecas. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo.

De igual manera, Ariadna Montiel Reyes explicó que el siguiente grupo que podrá registrarse será de 70 a 85 años y se espera que esta inscripción se habilite en el mes de mayo 2026, pero se informará 15 días antes para que los interesados se vayan preparando.

Una vez que lleguen a los rangos de edad de 40 y 50 años iniciará el registro para niños sin importar la letra inicial de su primer apellido, pero esto se informará en los próximos meses.

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