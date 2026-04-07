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App de Servicio Universal de Salud: Esto Es Todo lo Puedes Consultar Desde Tu Celular

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Las autoridades de salud presentaron todo lo que se podrá ver desde la aplicación del Servicio Universal de Salud

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En la Mañanera del Pueblo de hoy, 7 de abril de 2026, presentaron todo lo que se puede consultar en la app del Servicio Universal de Salud, en N+, te compartimos qué dijeron sobre lo que podrás ver desde tu celular

De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, en este 2026 podrás consultar la app, donde tendrás a tu alcance lo siguiente

  • Credencial digital. 
  • Podrás consultar en tiempo real la derechohabiencia. 
  • Ver las unidades de salud y hospitales disponibles. 

 

 

En breve más información.

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