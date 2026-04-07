Manifestación de Electricistas en CDMX: Día Clave por Protesta de Trabajadores

Se llevará a cabo una manifestación de electricistas en la Ciudad de México (CDMX), para que lo contemples si vas a trasladarte a algún compromiso en N+, te compartimos el día clave en el que será esta protesta de trabajadores y por qué la realizarán.

De acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas protestarán bajo la consigna "las pensiones no se tocan" y piden que sus años de trabajo sean respetados. No es la primera vez que alzan la voz, han llevado a cabo movilizaciones anteriormente y en N+ te contamos los detalles: Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas Bloquea Periférico Sur; Alternativas Viales.

Video: Relatan Desesperación por 7 Electricistas Desaparecidos en SLP; Fueron Localizados

Noticia relacionada: Localizan con Vida a 7 Electricistas Desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí.

¿Cuándo será la protesta de los electricistas?

Por medio de sus redes sociales de la Pro Secretaria de Jubilados, informaron que los trabajadores protestarán este miércoles 8 de abril de 2026, a las 12:00 horas.

Se concentrarán en el Auditorio Ernesto Velasco Torres, que está ubicado en Insurgentes 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Los motivos de la manifestación son porque:

Piden que se resguarde su información personal.

Rechazan la campaña política en contra de las personas jubiladas.

Exigen que no se "recorten" sus derechos.

Piden un alto a los abusos y a la forma en que son representados en los medios de comunicación.

Historias recomendadas:

FBPT