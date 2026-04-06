Así Es el Dragón Azul: Peligrosa Medusa Activa Bandera Morada en Michoacán

¡Ten precaución! Autoridades de Protección Civil alertaron por la presencia del llamado dragón azul, una especie marina venenosa que provocó la activación de bandera morada en playas de Michoacán, en N+ te compartimos cómo es el molusco y en qué zonas fue visto.

El aviso se da en plena temporada vacacional, por lo que las autoridades pidieron a los turistas y habitantes extremar precauciones ante el riesgo de contacto con esta especie.

Video: Recomendaciones por Quemaduras por Medusas Playa Miramar

Protección Civil Michoacán informó que se mantiene bandera morada, señal que indica la presencia de fauna marina peligrosa en:

Mezcala.

Boca de Apiza.

Además, como parte del operativo de vigilancia en la costa, también hay presencia en La Placita, San Juan de Alima, Maruata, El Faro de Bucerías, Crucero El Ticuiz.

Así es el Dragón Azul, detectado en Michoacán. Foto: Protección Civil Michoacán

Nota relacionada: Video: Captan Impactante Medusa Fantasma de 11 Metros de Largo en Expedición.

¿Qué es el dragón azul y por qué es peligroso?

El dragón azul, cuyo nombre científico es Glaucus atlanticus, no es una medusa como tal, sino un molusco gasterópodo de la familia Glaucidae.

A pesar de su apariencia llamativa, es altamente venenoso. Su contacto puede provocar:

Irritación intensa en la piel.

Dolor inmediato.

Reacciones cutáneas.

Su coloración le permite camuflarse en el océano, lo que lo hace difícil de detectar tanto para depredadores como para personas.

Historias recomendadas:

FBPT