Mega Bloqueo de Transportistas Hoy 6 de Abril 2026: Zonas Afectadas en CDMX

Desde la mañana de hoy, 6 de abril de 2026, se prevé un mega bloqueo de transportistas y organizaciones agrícolas que podría detener la movilidad en la Ciudad de México (CDMX); en N+ te compartimos cuáles son las zonas con afectaciones.

La movilización forma parte del llamado Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026, con el que buscan presionar al Gobierno federal para atender diversas demandas. Considera que previamente en N+ te contamos las razones de las manifestaciones: ¿Por Qué Habrá Paro Nacional de Transportistas y Agricultores? Motivo de Cierres el 6 de Abril.

Video: Transportistas y Agricultores Preparan Movilización para el 6 de Abril; al Menos 12 Estados Serán Afectados

¿Cuáles son las zonas afectadas por la protesta de transportistas?

Las afectaciones se concentrarán en accesos carreteros hacia la capital:

Caseta de la autopista México-Querétaro.

Caseta de la autopista México-Pachuca.

Caseta de la autopista México-Cuernavaca.

Caseta de la autopista México-Puebla.

Además, se prevé impacto en alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa. El movimiento es respaldado por organizaciones como Movimiento Agrícola Campesino y Campo Unido, también podrían sumarse otros grupos de transportistas y campesinos en apoyo.

Los manifestantes exigen el cumplimiento de acuerdos establecidos desde noviembre, entre ellos, seguridad en carreteras; piden acceso a créditos con garantías líquidas para pequeños transportistas; buscan la incorporación al sistema de IMSS-Bienestar para trabajadores del campo y transporte; proponen la creación de un fondo nacional que garantice seguros de vida y pensiones para familias de transportistas fallecidos; plantean implementar programas de vivienda adaptados a sus condiciones laborales e ingresos y exigen precios justos para productos agrícolas y subsidios a insumos frente a la inflación.

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