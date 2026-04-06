Mega Bloqueo de Transportistas Hoy 6 de Abril 2026: Zonas Afectadas en CDMX
N+
Este lunes, toma precauciones porque habrá bloqueos de transportistas; te indicamos los lugares que tendrán afectaciones
COMPARTE:
Desde la mañana de hoy, 6 de abril de 2026, se prevé un mega bloqueo de transportistas y organizaciones agrícolas que podría detener la movilidad en la Ciudad de México (CDMX); en N+ te compartimos cuáles son las zonas con afectaciones.
La movilización forma parte del llamado Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026, con el que buscan presionar al Gobierno federal para atender diversas demandas. Considera que previamente en N+ te contamos las razones de las manifestaciones: ¿Por Qué Habrá Paro Nacional de Transportistas y Agricultores? Motivo de Cierres el 6 de Abril.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la protesta de transportistas?
Las afectaciones se concentrarán en accesos carreteros hacia la capital:
- Caseta de la autopista México-Querétaro.
- Caseta de la autopista México-Pachuca.
- Caseta de la autopista México-Cuernavaca.
- Caseta de la autopista México-Puebla.
Además, se prevé impacto en alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa. El movimiento es respaldado por organizaciones como Movimiento Agrícola Campesino y Campo Unido, también podrían sumarse otros grupos de transportistas y campesinos en apoyo.
Los manifestantes exigen el cumplimiento de acuerdos establecidos desde noviembre, entre ellos, seguridad en carreteras; piden acceso a créditos con garantías líquidas para pequeños transportistas; buscan la incorporación al sistema de IMSS-Bienestar para trabajadores del campo y transporte; proponen la creación de un fondo nacional que garantice seguros de vida y pensiones para familias de transportistas fallecidos; plantean implementar programas de vivienda adaptados a sus condiciones laborales e ingresos y exigen precios justos para productos agrícolas y subsidios a insumos frente a la inflación.
Historias recomendadas:
- Marchas CDMX Hoy, Lunes 6 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales.
- '¡Esos Somos nosotros!': Artemis 2 Capta Impresionante Foto de la Tierra Tomada Rumbo a la Luna.
- Va a Sonar la Alerta Sísmica: Prepárate Este Día porque Llegará Mensaje a tu Celular.
FBPT