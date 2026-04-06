Marchas CDMX Hoy, Lunes 6 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 6 de abril de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan ocho concentraciones, una cita agendada y siete ventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.
Concentraciones
Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa
07:00 Horas. Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas y del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano se concentrarán en casetas de las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla para realizar el “Paro Nacional Agrícola y Transportista 2026”.
Cuauhtémoc
12:00 Horas. Colectivas feministas se concentrarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia por un caso de feminicidio.
Xochimilco
12:00 Horas. Trabajadoras sexuales independientes y unidas se concentrarán en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para acompañar a una víctima y exigir justicia
Coyoacán
14:00 Horas. La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá en el Restaurante Mafalda, alcaldía Coyoacán, para organizar acciones en rechazo al Mundial de Futbol 2026 y en solidaridad internacional.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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ASJ