AIFA Cierra Semana Santa con 164 Mil Pasajeros y Más de 1,200 Vuelos Operados

La presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través de un mensaje publicado en X, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cerró la semana de Semana Santa con un total de 164 mil 525 pasajeros transportados en 1,233 vuelos operados de lunes a domingo.

“Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos. Aquí algunas imágenes de hoy domingo al mediodía”, escribió la mandataria, acompañando su mensaje con un video en el que se observa a viajeros recorriendo los pasillos de la terminal aérea.

Escuadrón Canino Da Apoyo Emocional a Pasajeros del AIFA

Cifras que consolidan

El AIFA fue inaugurado el 21 de marzo de 2022 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como una de las obras emblemáticas de su administración. Su construcción se dio en el contexto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, tras una consulta pública realizada en 2018.

Desde su concepción, el proyecto generó debate. Por un lado, el gobierno federal lo presentó como una alternativa más económica, funcional y libre de corrupción. Por otro, organismos empresariales y sectores de la oposición cuestionaron su viabilidad, conectividad y capacidad para sustituir o complementar de manera eficiente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A más de cuatro años de su inauguración, cifras como las reportadas durante este periodo vacacional son utilizadas por el gobierno para defender su funcionamiento y consolidación dentro del sistema aeroportuario del país.

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