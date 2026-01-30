En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, un grupo muy especial de perros está cambiando la forma en que los viajeros enfrentan el estrés y la ansiedad al volar. Se trata del “escuadrón canino de apoyo emocional”, una iniciativa pionera en el país que comenzó a operar en noviembre de 2025.

Este escuadrón está conformado por Marshall, un cachorro samoyedo; Delta, un perro salchicha; Tacho, un labrador; y Mamut, un bulldog francés. Todos han sido entrenados por la Guardia Nacional para brindar acompañamiento emocional a los pasajeros durante la espera o regreso de sus vuelos.

¿Cómo trabajan los perros de apoyo en el AIFA?

Los perros de apoyo emocional realizan recorridos en zonas clave del aeropuerto, como salas de embarque y áreas de llegada, con el objetivo de ofrecer compañía a las personas que se sienten nerviosas, ansiosas o estresadas por el viaje. Las jornadas de trabajo son de una hora a hora y media, siempre con descansos programados para asegurar su bienestar.

Escuadrón Canino Da Apoyo Emocional a Pasajeros del AIFA

Francisco Neftalí, teniente de la Guardia Nacional e integrante del equipo a cargo del programa, explicó el origen de esta iniciativa.

Aquí en la administración del aeropuerto, en coordinación con Guardia Nacional, tuvieron esa gran idea de implementar ese trabajo de perros de apoyo y acompañamiento emocional para los usuarios de aquí del aeropuerto que tuvieran algún problema de estrés o ansiedad.

Además, destacó que el vínculo entre guías y perros se ha vuelto muy estrecho.

Pues ya los consideramos como compañeros de trabajo. Nosotros somos sus guías y ellos son los guías de las personas para quitar y calmar un poquito ese estrés o la ansiedad que pudiera tener cualquier usuario.

México se suma a una exclusiva lista mundial

Este tipo de programas de asistencia emocional con perros entrenados en aeropuertos solo existe en cuatro países además de México: EUA, Canadá, Turquía y Reino Unido. La implementación en el AIFA marca un hito al ser la primera en el país y en América Latina.

Debido al éxito inicial y a la recepción positiva por parte de los usuarios, las autoridades del AIFA ya analizan extender la duración del programa e incluso replicarlo en otros aeropuertos importantes, especialmente de cara al verano, cuando la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes del Mundial de Fútbol.

Perros entrenados para mejorar vidas

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Animales de Servicio, estos perros son seleccionados cuidadosamente y entrenados de forma individual por especialistas. Su objetivo es desarrollar tareas específicas que impacten directamente en la salud emocional y mental de las personas que interactúan con ellos.

El escuadrón canino del AIFA no solo representa una innovación en el transporte aéreo mexicano, sino también una muestra del poder terapéutico de los animales en momentos de tensión. Una compañía silenciosa, pero poderosa, para quienes necesitan un respiro antes de volar.

