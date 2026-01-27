Vecinos Denuncian que Perros Abandonados se Comían Entre Ellos en Matamoros

Vecinos de la colonia Nuevo Progreso, en Matamoros, Tamaulipas, reportaron un caso extremo de abandono animal al interior de una vivienda ubicada en la calle José Diestlex.

De acuerdo con los testimonios, en el lugar se encontraban alrededor de 10 perros, entre ellos seis cachorros, viviendo sin supervisión ni cuidados básicos.

Rescatan a Perros Abandonados en Matamoros. Foto: N+

La situación encendió las alertas luego de que los cachorros fueran vistos alimentándose del cuerpo de un perro que había muerto dentro del jardín, presuntamente como consecuencia del abandono prolongado y la falta de alimento. El inmueble aparentemente se encontraba deshabitado desde hace tiempo.

Rescatista de Matamoros Acudió a Supervisar Labores de Rescate

Un rescatista de Matamoros que acudió al sitio señaló que, debido a la ausencia de contacto humano, los perros podrían presentar comportamiento violento, lo que complicó las labores de rescate.

Ante la imposibilidad de ingresar al domicilio, vecinos y personal de rescate animal implementaron un plan para atraer a los cachorros con comida y trasladarlos a un refugio, con el objetivo de ponerlos a salvo y brindarles atención.

