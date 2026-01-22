Estas son las Fechas de Inscripción 2026 de Primaria, Secundaria y Preparatoria en Tamaulipas

El Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, indicó que las inscripciones para primaria, secundaria y preparatoria empiezan el 3 de febrero y finalizan el 13 de febrero de 2026.

Anuncian Fechas para las Inscripciones de Primaria y Secundaria en Tamaulipas

Dijo que, aunque hay padres de familia que prefieren inscribir a sus hijos de manera presencial, el llamado de la autoridad educativa es a que de preferencia se hagan de manera virtual, a través de la página de internet de la Secretaría de Educación, lo anterior para evitar que se formen largas filas afuera de las escuelas.

Se puede hacer vía virtual; muchos papás prefieren hacerlo vía presencial, pero estamos trabajando para que sea vía virtual. Recordarles a los papás que desde luego es una obligación la educación básica para los hijos, recordarles que es muy importante que del 3 al 13 de febrero hagan esta inscripción porque eso les asegura un lugar en la escuela de su preferencia. Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación

El funcionario estatal señaló que todos los niños de Tamaulipas tienen un lugar asegurado en las escuelas del estado, puntualizando que el llamado es a realizar la inscripción en el periodo del 3 al 13 de febrero, ya que de no hacerlo tendrían un lugar asegurado, pero posiblemente no en la escuela de su preferencia.

¿Qué quiere decir esto? Que a los papás que lo hacen en tardías no les vamos a negar la inscripción, pero quizá no pueda ser en la escuela de su preferencia; entonces, a preescolar hay que cursar, a primaria hay que inscribirse y a secundaria hay que estar del 3 al 13 de febrero. Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación

