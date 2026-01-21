Desaparecidos en Tamaulipas: ¿Cómo Reportar una Persona que Desapareció?

Cuando una persona cercana desaparece, se vive un momento de profunda angustia e incertidumbre. Si te encuentras en Tamaulipas y no sabes cómo actuar, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB) está facultada para brindarte orientación y activar los mecanismos de localización de manera inmediata.

Lo más importante es no esperar. No es necesario que transcurran 72 horas para levantar un reporte. Entre más pronto se notifique la desaparición, mayores son las posibilidades de localizar a la persona.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puede ser contactada de forma inmediata a través de los siguientes medios:

Teléfono: 834 110 45 12

834 110 45 12 Correo electrónico: cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx

cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx Dirección: Avenida 16 de Septiembre s/n, colonia Benito Juárez, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Información Necesaria para Realizar el Reporte

Al momento de acudir ante las autoridades, es recomendable contar con la siguiente información:

Fotografía reciente de la persona desaparecida

Datos personales como edad, estatura, señas particulares

Vestimenta que portaba al momento de la desaparición

Cualquier otro dato que pueda facilitar su identificación

Esta información permite que la denuncia se realice de forma ágil y que se emita oportunamente una alerta de búsqueda.

En Caso de Desaparición de Mujeres, Adolescentes o Niñas

Cuando se reporta la desaparición de una mujer, adolescente o niña, se activa el Protocolo Alba Tamaulipas, un mecanismo que coordina a autoridades de los tres niveles de gobierno para iniciar la búsqueda inmediata con perspectiva de género.

Este protocolo se aplica cuando la persona no ha sido localizada o existe la presunción de que su integridad pudiera estar en riesgo. Para presentar la denuncia, se debe acudir a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas o comunicarse al número de emergencias 911.

Recomendaciones Importantes

Las autoridades pueden emitir boletines de búsqueda que se difunden en redes sociales, medios de comunicación y dependencias oficiales. Es fundamental no realizar búsquedas por cuenta propia, ya que:

Se corre el riesgo de ser víctima de extorsión

Se pueden entorpecer las líneas de investigación

Puede difundirse información falsa o imprecisa en redes sociales

Ante una desaparición, actuar con rapidez y acudir a las instancias oficiales puede marcar la diferencia.

