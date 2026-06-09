Mujer Va a Entrevista de Trabajo y Desaparece en Tabasco; Hallan Cuerpo Donde Ofrecían Vacante

La desaparición de Yolanda Jiménez Sánchez mantiene en alerta a las autoridades de Tabasco. La mujer acudió a una entrevista de trabajo y luego de ese momento sus seres queridos perdieron contacto con ella. Hallaron un cuerpo sin vida en el lugar donde ofrecían la supuesta vacante.

De acuerdo con los primeros reportes, el 2 de junio la mujer de 53 años de edad indicó a sus familiares que iría a una cita laboral, la cual consistía en tareas de limpieza en una quinta de la ranchería “La Palma”. Además, les dijo que un encargado del lugar iría por ella al mercado local.

A través de redes sociales se dio a conocer que Yolanda tuvo contacto con sus seres queridos al finalizar la entrevista de trabajo:

“Ya voy de regreso, no me gustó el trabajo”, compartió.

La mujer refirió que iba en el transporte público rumbo a su vivienda; luego no volvió a responder. Una vez que ya no supieron nada de Yolanda, sus seres queridos acudieron ante las autoridades para hacer la denuncia correspondiente y pidieron ayuda en redes sociales.

“Contestó mensajes con su pareja, pero no contestó llamadas, solo hubo una llamada de vuelta a una de sus primas pero ya no alcanzó a contestar porque estaba trabajando. Si alguien la vio, abordando esa camioneta o si la vieron como iba vestida, cualquier detalle es importante para encontrarla”, escribió su hija Mónica.

¿Qué pasó con Yolanda Jiménez Sánchez?

La Fiscalía de Tabasco activó el Protocolo Alba y emitió una ficha de búsqueda para dar a conocer sus señas particulares y características que permitan su identificación.

"Se teme por su integridad física, ya que puede ser víctima de un delito", estipula el documento.

Yolanda Jiménez Sánchez mide 1.64 metros de altura, tiene el cabello ondulado, corto y de color negro. No tiene señas particulares y se desconoce cómo iba vestida el día que la vieron por última vez.

Durante los operativos para localizar a Yolanda Jiménez Sánchez, las autoridades acudieron a la ranchería "La Palma", en Centro, Tabasco, para llevar a cabo un cateo. Este lunes informaron que encontraron un cuerpo en estado de descomposición, además, detuvieron a una persona.

"Tras la acción se logró la detención de un masculino", confirmó.

Ahora se esperan los análisis de ADN para determinar la identidad de la mujer fallecida y determinar si se trata de Yolanda, la mujer que acudió a pedir trabajo de limpieza y desapareció en Tabasco.

EPP