Mujer Va a Entrevista de Trabajo y Desaparece en Tabasco; Hallan Cuerpo Donde Ofrecían Vacante

Yolanda Jiménez Sánchez desapareció luego de acudir a una oferta de trabajo en Tabasco. Autoridades hallaron un cuerpo en el sitio donde ofrecían la vacante

Yolanda Jiménez Sánchez desapareció luego de acudir a una oferta laboralFoto: Especial

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Yolanda Jiménez Sánchez fue a una entrevista en Tabasco y desapareció. Hallan cuerpo en el sitio de la vacante. La Fiscalía activa el Protocolo Alba.

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