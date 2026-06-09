Fiesta de 15 Años Termina con Invitados Intoxicados por Alcohol Adulterado; Hay 2 Muertos

La fiesta de 15 años terminó en tragedia luego de la intoxicación de los invitados con presunto alcohol adulterado en Salamanca, Guanajuato

Los invitados a los XV años terminaron intoxicados con alcohol adulteradoFoto: Google Maps

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Fiesta de XV años en Guanajuato termina en tragedia: 2 muertos y varios hospitalizados por alcohol adulterado. Las autoridades investigan el origen. Más detalles en la nota.

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