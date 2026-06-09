Fiesta de 15 Años Termina con Invitados Intoxicados por Alcohol Adulterado; Hay 2 Muertos

Una fiesta de XV años terminó en tragedia luego de la intoxicación de los invitados por consumir presunto alcohol adulterado en Salamanca, Guanajuato; hay dos personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el sábado en una celebración que se llevó a cabo en la comunidad de Puerto de Valle. Sin embargo, un día después las autoridades fueron alertadas por varias personas con diversos problemas de salud.

Por está razón, los afectados indicaron que coincidieron en la fiesta en la zona cercana a Valtierrita. Brindaron atención médica y también se trasladó a otras porque su estado de salud era grave.

Las autoridades señalaron que los pacientes externaron que su malestar general se debía a síntomas como dolor de cabeza. Sin embargo, este lunes se agravó y manifestaron:

Visión borrosa

Vómito

Hipotermia

Somnolencia profunda

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en Canal de Miramontes? Mueren Tres Personas Intoxicadas en Coyoacán, CDMX

¿Cómo se intoxicaron los invitados de los XV años en Guanajuato?

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que este lunes recibieron en el área de urgencias del Hospital de la Gente de Salamanca un total de 11 pacientes con síntomas con probable intoxicación etílica.

Algunos de los pacientes fueron trasladados por sus familiares al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de la comunidad de Valierrilla, desde donde fueron referidos al Hospital de Salamanca, mientras que otros fueron trasladados directamente por sus propios medios.

"Actualmente, todos reciben atención médica especializada", aseguró.

Asimismo, dio a conocer que cuatro pacientes se encuentran graves:

Dos hombres de 16 y 25 años de edad

Dos mujeres de 21 y 47 años de edad

En tanto, confirmó el fallecimiento de dos personas, de 39 y 28 años de edad.

"Lamentablemente fallecieron en el trayecto hacia la unidad médica”, puntualizó.

Dos pacientes masculinos de 21 y 30 años se encuentran estables, mientras que cinco mujeres de 29, 36, 45 y dos de 15 años de edad, también están en recuperación.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de brindar atención oportuna, dar seguimiento puntual a este caso y continuar trabajando por la protección a la salud.

Hasta el momento se desconoce cómo se pudo contaminar el alcohol que se consumió en la fiesta de XV años, por lo que ya se investiga el origen. Además, las autoridades temen que la cifra de personas afectadas aumente, debido a que en la celebración se encontraban aproximadamente 500 invitados.

EPP