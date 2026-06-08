¿Habrá Megabloqueo de Transportistas de ANTAC por Mundial 2026 en CDMX? Esto Advirtieron

Los transportistas de la ANTAC advirtieron que se harán visibles durante el Mundial 2026 en CDMX con la finalidad de dar a conocer sus demandas

Transportistas de ANTAC advierten que serán visibles en el Mundial 2026 en CDMXFoto: Cuartoscuro
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