¿Habrá Megabloqueo de Transportistas de ANTAC por Mundial 2026 en CDMX? Esto Advirtieron

Los transportistas de la ANTAC aseguraron que se harán visibles durante el Mundial 2026 en CDMX, con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas y se dignifique el trabajo de las personas que se dedican al transporte y el campo.

De acuerdo con la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), esta fiesta deportiva servirá para informar que siguen en “pie de lucha”, así lo aseguró el presidente de la organización, David Estévez Gamboa.

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“Nos vamos a hacer visibles, vamos a participar”, afirmó.

Asimismo, el líder de la ANTAC señaló que el gremio de los transportistas tiene que conocerse, por lo que ellos siguen en pie de lucha a pesar de tener varios acuerdos con autoridades.

“Nos vamos a hacer visibles, vamos a hablar de la inseguridad que hay en carretera, de lo que está sucediendo ahí en México”, indicó.

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En tanto, la vicepresidente de comunicación de la ANTAC, Jeannet Chumacero, aseguró que esta visibilización es también para pedir justicia por las familias y seres queridos de operadores y trabajadores que han perdido la vida realizando su trabajo en las carreteras.

"Por las familias, por las viudas, por los huérfanos de nuestros compañeros operadores asesinados y desaparecidos en carretera la ANTAC, no dejará de pedir justicia y este Mundial nos estaremos haciendo visibles”, afirmó.

Los líderes de transportistas de la ANTAC indicaron que planean visibilizarse en este evento internacional. Sin embargo, no han informado los detalles o si planean movilizaciones en carreteras o en la CDMX.

Lo anterior, porque están conscientes de que otras organizaciones ya planean protestar y dar a conocer su lucha durante el Mundial 2026.

“El 11 de junio no se acaba todo, seguimos en pie de lucha aunque ya haya algunos acuerdos”, afirmaron.

EPP