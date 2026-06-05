Evacúan Hospital del IMSS en Mazatlán, Sinaloa, por Presunta Fuga de Gas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este viernes en Mazatlán, Sinaloa, luego del reporte de una presunta fuga de gas en un complejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El incidente ocurrió en instalaciones ubicadas sobre la avenida Del Mar, en la colonia Reforma, donde personal detectó un fuerte olor a gas, lo que provocó la activación inmediata de protocolos preventivos.

De acuerdo con información oficial, las Unidades Internas de Protección Civil implementaron la evacuación preventiva del inmueble que alberga la Subdelegación del IMSS, la Unidad de Medicina Familiar No. 45, el Centro de Seguridad Social y una Guardería Ordinaria.

La prioridad, señalaron las autoridades, fue salvaguardar la integridad de trabajadores, derechohabientes, usuarios y menores que se encontraban dentro de las instalaciones.

Más de 400 personas fueron evacuadas en complejo del IMSS en Mazatlán

Tras el reporte, se dio aviso al Cuerpo de Bomberos y a Protección Civil Municipal, corporaciones que acudieron para realizar las inspecciones correspondientes y aplicar medidas de seguridad.

Como parte del operativo, aproximadamente 440 personas fueron evacuadas de manera ordenada y segura mientras especialistas revisaban las condiciones del inmueble para localizar el posible origen del reporte.

Posteriormente, personal técnico descartó la existencia de una fuga de gas dentro de las instalaciones.

Una vez concluidas las revisiones y confirmadas las condiciones de seguridad, las autoridades autorizaron el reingreso gradual de derechohabientes, empleados, usuarios y menores de la guardería.

El IMSS en Sinaloa agradeció la coordinación de las corporaciones de emergencia y reiteró su compromiso con la protección y bienestar de la población usuaria.