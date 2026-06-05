Evacúan Hospital del IMSS en Mazatlán, Sinaloa, por Presunta Fuga de Gas

Más de 400 personas fueron evacuadas de un complejo del IMSS en Mazatlán tras el reporte de un presunto olor a gas. Autoridades descartaron riesgo tras inspección.

Evacuan IMSSFoto: Protección Civil

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Evacuación masiva en el IMSS de Mazatlán: 440 personas desalojadas por posible fuga de gas. Autoridades aseguran que no hay peligro. Descubre cómo se manejó la situación.

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