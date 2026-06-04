Aseguran Armamento, Equipo Táctico y Sustancias Químicas en Sinaloa

En dos puntos distintos de Sinaloa, elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron el aseguramiento de equipo táctico, armamento, municiones y material presuntamente utilizado por grupos delictivos.

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Lo anterior gracias a operativos realizados, donde elementos Federales y Estatales trabajando en conjunto para dar con los lugares donde se encontraba la mercancía mencionada en el Rosario, así como en el Quelite, en Mazatlán.

En el primer operativo, realizado en el municipio de Rosario, participó también, personal del Ejército Mexicano, quien logró el decomisó 133 portacargadores, 53 bolsas de hidratación, 42 cascos, 225 uniformes tácticos, 48 pares de botas, 185 gorras, 43 sudaderas, 120 pares de parches y 70 tirantes color verde, para un total de 919 piezas de equipamiento.

Asimismo, en la comunidad del Quelite, en Mazatlán, elementos de la SSPC, Semar, Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo, 955 cartuchos, 18 cargadores, cinco chalecos balísticos, seis placas balísticas, una celda solar y un equipo de radiocomunicación.

Realizan más operativos en varios poblados de Sinaloa

Dentro de la misma información se notificó que en los poblados Los Mayos, Arroyo de la Higuera, Canamáca, El Rincón, Sanalona, Corral Viejo y Las Flechas, en Culiacán, los uniformados localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso, donde aseguraron 2 mil 755 litros de sustancias químicas, un destilador metálico y un reactor metálico.

Ante ello, y tras este aseguramiento, las autoridades de Sinaloa, confirmaron que gracias a estas acciones representan una afectación económica estimada en 52 millones de pesos para la delincuencia organizada.

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