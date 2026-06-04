Aseguran Armamento, Equipo Táctico y Sustancias Químicas en Sinaloa

Autoridades Federales y Estatales trabajaron en conjunto en los operativos realizados en varios puntos de Sinaloa, donde aseguraron armas, equipo táctico y sustancias químicas.

Los uniformados resguardaron lo decomisado.Foto: N+

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Autoridades federales y estatales aseguran armamento y químicos en Sinaloa, afectando al crimen organizado por 52 millones de pesos.

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