Mujer Choca con Poste en Avenida Puente de Piedra en Chihuahua; Viajaba con Dos Menores

Una conductora perdió el control de una Hyundai Creta sobre la avenida Puente de Piedra, en Chihuahua, y se impactó contra un poste de luz. No hubo personas lesionadas.

choqueFoto: N+

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Accidente en Av. Puente de Piedra: una conductora y dos menores salen ilesos tras chocar contra un poste. El exceso de velocidad, posible causa.

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