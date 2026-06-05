Mujer Choca con Poste en Avenida Puente de Piedra en Chihuahua; Viajaba con Dos Menores

Un accidente automovilístico se registró sobre la avenida Puente de Piedra, muy cerca de la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua, luego de que una conductora perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra un poste de luz.

El percance fue protagonizado por una camioneta en color azul que circulaba en sentido de norte a sur sobre dicha vialidad.

De acuerdo con el informe preliminar de autoridades de Movilidad, al descender por la pronunciada pendiente de la avenida, la conductora perdió el control del volante presuntamente debido al exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar.

Tras el impacto, el poste de luz quedó desprendido y terminó sobre la cinta asfáltica, obstruyendo el carril de circulación de sur a norte.

Conductora y dos menores resultan ilesos tras choque en Chihuahua

Dentro del vehículo viajaban la conductora y dos menores de edad, quienes afortunadamente no resultaron lesionados pese a lo aparatoso del accidente.

El percance únicamente dejó cuantiosos daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura urbana.

Debido a las condiciones en las que quedó la camioneta, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarla de la vialidad, ya que el vehículo terminó completamente inutilizable.

Elementos de vialidad realizaron el levantamiento del reporte correspondiente y coordinaron el flujo vehicular mientras se llevaban a cabo las maniobras para liberar la circulación en la zona.