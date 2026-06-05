Fuga de Gas en Tienda del Centro de Ciudad Juárez Deja Tres Personas Intoxicadas

Una fuga de gas natural registrada en una tienda departamental del Centro de Ciudad Juárez movilizó a cuerpos de emergencia. Tres personas fueron hospitalizadas.

Bomberos atienden fuga de gasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuga de gas en tienda del Centro de Ciudad Juárez provoca hospitalización de tres personas. Zona bajo supervisión. ¿Qué riesgos persisten?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+