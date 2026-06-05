Fuga de Gas en Tienda del Centro de Ciudad Juárez Deja Tres Personas Intoxicadas

Una fuga de gas natural registrada al interior de una tienda departamental en la zona Centro de Ciudad Juárez provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Ugarte, donde autoridades atendieron el reporte de una posible fuga al interior del establecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones, tres personas resultaron afectadas por la inhalación del gas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los afectados eran clientes o empleados de la tienda.

Moviliza emergencia por fuga de gas en el Centro de Ciudad Juárez

Elementos de emergencia y seguridad realizaron maniobras en el lugar para controlar la situación y evitar riesgos mayores tanto para trabajadores como para personas que transitaban por el sector.

La zona permaneció bajo supervisión mientras se llevaban a cabo revisiones para detectar el origen de la fuga y descartar peligros adicionales.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado oficialmente sobre la gravedad del estado de salud de las personas intoxicadas ni sobre posibles evacuaciones derivadas del incidente.