Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Choque en Cd. Juárez; Una es Policía Municipal

Un automóvil fue impactado al intentar dar paso a una unidad de la Policía Municipal que circulaba con códigos de emergencia.

Un vehículo intentó dar paso a una patrulla de la Policía MunicipalFoto: N+

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Accidente en carretera Panamericana: 4 heridos, entre ellos una policía. Un vehículo fue impactado al ceder el paso a la patrulla. Conoce los detalles de este incidente.

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