Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Choque en Cd. Juárez; Una es Policía Municipal

La noche del pasado jueves 4 de junio, cuatro personas resultaron lesionadas tras un accidente vial ocurrido sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, en el que estuvieron involucrados tres vehículos particulares y una unidad de la Policía Municipal.

De acuerdo con las primeras versiones, la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal circulaba sobre la Av. Santos Dumont con códigos de emergencia encendidos, ya que se dirigía a atender un supuesto hecho violento.

Al llegar al semáforo ubicado en el cruce de Santos Dumont y la carretera Panamericana, el cual se encontraba en rojo, un vehículo color negro que iba delante de la unidad oficial intentó ceder el paso a los policías al omitir el señalamiento, siendo impactado por una camioneta tipo pick-up color gris que circulaba con luz verde.

Los elementos de la Policía Municipal que circulaban detrás del vehículo negro intentaron cambiar de carril para continuar con el llamado de emergencia; sin embargo, tras la colisión inicial, fueron impactados y proyectados contra otro automóvil que se encontraba detenido en el semáforo.

Cuatro Personas Resultaron Lesionadas en el Accidente

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron el accidente al número de emergencias 911, por lo que al lugar arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente, así como paramédicos de Rescate y de la Cruz Roja Mexicana.

En el sitio se reportó que una agente de la Policía Municipal y el conductor del vehículo negro presentaron lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital. Asimismo, otras dos personas, aún sin identificar, resultaron con lesiones leves y fueron atendidas en el lugar.