Realizan Cateo en Vivienda de la Colonia Luis Donaldo Colosio en Ciudad Juárez

Autoridades realizaron un cateo en una vivienda de Ciudad Juárez que operaba como negocio de venta de metales; hasta el momento no se han informado hallazgos.

Continúan Cateos en Distintos Puntos de Ciudad JuárezFoto: N+

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Cateo en Ciudad Juárez: Autoridades investigan vivienda en Colonia Luis Donaldo Colosio por presunta venta de drogas. ¿Qué encontraron?

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