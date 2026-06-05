Realizan Cateo en Vivienda de la Colonia Luis Donaldo Colosio en Ciudad Juárez

La noche del pasado jueves 4 de junio se llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Cañón de Pastije y Luis Donaldo Colosio, en la colonia del mismo nombre, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades en el lugar, la vivienda cateada operaba como un negocio de venta de metales; sin embargo, presuntamente también era utilizada como punto de venta de droga.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para asegurar el sitio, mientras personal de la Fiscalía General de la República ejecutaba la orden de cateo emitida por un juez. Asimismo, agentes ingresaron al inmueble acompañados de elementos caninos K-9 para profundizar en la búsqueda al interior de la propiedad.

Hasta el momento, autoridades no han emitido información oficial sobre lo localizado dentro del inmueble; sin embargo, al concluir las labores, la vivienda quedó asegurada con cadenas y una etiqueta de la autoridad federal.

Continúan Cateos en Distintos Puntos de Ciudad Juárez

Durante esta semana se han realizado diversos cateos en distintos sectores de la ciudad, como el efectuado en la colonia Buenos Aires los pasados 2 y 3 de junio. En dicho operativo, autoridades trabajaron en la búsqueda de evidencias o indicios que aportaran información para la localización de un hombre.

En el patio de la vivienda se realizaron excavaciones en busca de material biológico, por lo que también acudió el grupo de binomios K-9 para apoyar en la detección de posibles anomalías; sin embargo, autoridades informaron que no fue localizado nada sospechoso.