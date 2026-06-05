Maestros Liberan Caseta del Puente Zaragoza en Ciudad Juárez; Permiten Paso Libre

La mañana de este viernes 5 de junio, maestros se manifestaron en el puente internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, donde liberaron la caseta de peaje para permitir el paso gratuito de automovilistas.

Se trata de un grupo de aproximadamente 40 maestros de nivel básico provenientes de escuelas ubicadas desde el Valle de Juárez, en El Porvenir, hasta Riberas del Bravo. Los docentes suspendieron actividades escolares en ambos turnos como parte del paro nacional que se ha iniciado en diversas escuelas del país.

Buscan Regresar al Esquema Anterior de Jubilación

Mediante pancartas y volanteo, los manifestantes expusieron sus principales exigencias, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Los maestros señalaron que, antes de dicha reforma, los hombres podían jubilarse con 30 años de servicio y las mujeres con 28 años, sin necesidad de cumplir una edad mínima. Asimismo, manifestaron que buscan pensiones justas y mejoras en el servicio médico.

Anuncian Nueva Protesta en Villa Ahumada

Los docentes informaron que realizarán otra manifestación el próximo domingo 7 de junio, esta vez en la caseta de Villa Ahumada. Indicaron que continuarán con las protestas hasta que sus exigencias sean escuchadas, ya que aseguran no estar de acuerdo con las pensiones basadas en Afores y exigen que estas se calculen con base en sus salarios y años de servicio.