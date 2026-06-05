Maestros Liberan Caseta del Puente Zaragoza en Ciudad Juárez; Permiten Paso Libre

Maestros se manifestaron en el puente internacional Zaragoza para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE y advirtieron que continuarán las protestas en otros puntos de Ciudad Juárez.

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Maestros liberan caseta en el Puente Zaragoza, exigen abrogación de la Ley del ISSSTE. Continúan protestas en Ciudad Juárez. ¿Qué opinas sobre sus demandas?

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