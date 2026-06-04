Hallan a Hombre Sin Vida en Ciudad Juárez; Investigan Posible Relación con Atropello

Un hombre fue localizado sin vida sobre el Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez. Autoridades investigan si su muerte está relacionada con un atropello ocurrido días antes.

SEMEFOFoto: N+

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Un hombre fue hallado muerto en Ciudad Juárez; autoridades investigan posible vínculo con un atropello. ¿Podría haber sido evitado? Conoce los detalles.

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