Hallan a Hombre Sin Vida en Ciudad Juárez; Investigan Posible Relación con Atropello

Un hombre fue localizado sin vida sobre el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza, en la colonia Oasis Revolución de Ciudad Juárez, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad y elementos del Grupo de Operaciones Especiales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba tendida sobre el suelo y presentaba una fractura visible en el antebrazo derecho.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente la causa del fallecimiento, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaban el procesamiento de la escena.

En el lugar, un hombre informó a los agentes que el ahora fallecido habría sido atropellado días antes.

Investigan si muerte está relacionada con atropello previo en Ciudad Juárez

Según el testimonio recabado por las autoridades, tras el accidente vial una ambulancia acudió para brindarle primeros auxilios al lesionado; sin embargo, presuntamente no fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Ante esta situación, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Peritos y agentes de investigación trabajan para determinar si el fallecimiento guarda relación directa con las lesiones que la víctima habría sufrido durante el supuesto atropello registrado días atrás.