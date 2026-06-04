Se Registró la Volcadura de un Tráiler en Carretera Chihuahua-Juárez Durante las Lluvias

Un tráiler cargado con rollos de papel volcó en el kilómetro 96 de la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez, durante la lluvia registrada en la noche.

Vuelca tráiler en carreteraFoto: Marisela Sáenz

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Un tráiler cargado con papel volcó en el km 96 de la carretera Chihuahua-Juárez. Lluvias y asfalto resbaloso causaron el accidente. Descubre cómo se gestionó el tráfico.

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