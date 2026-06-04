Se Registró la Volcadura de un Tráiler en Carretera Chihuahua-Juárez Durante las Lluvias

Vehículos quedaron varados la noche del pasado miércoles 3 de junio sobre la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez, luego de la volcadura de un tráiler en el kilómetro 96.

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad de carga transportaba rollos de papel cuando el conductor perdió el control y terminó volcándose sobre la cinta asfáltica poco después de las 9 de la noche.

La caja del tráiler quedó atravesada sobre el camino, situación que provocó que otra unidad de carga se impactara contra el vehículo accidentado.

En la zona se registraba caída de lluvia al momento del percance, por lo que autoridades consideran que el asfalto mojado pudo haber ocasionado que el conductor derrapara y perdiera el control.

Lluvia y pavimento mojado complicaron circulación en carretera Chihuahua-Juárez

Tras el accidente, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar la zona y coordinar el flujo vehicular, mientras largas filas de automóviles permanecían detenidas sobre la carretera.

Ambos conductores involucrados sobrevivieron al accidente y únicamente presentaron lesiones, según el reporte de las autoridades.

Sin embargo, la llegada de la ambulancia se complicó debido a la distancia y al congestionamiento generado por los vehículos detenidos. La unidad de Ángeles Blancos tuvo que avanzar entre los automóviles varados para poder llegar hasta el sitio del choque.

Autoridades recordaron que durante las lluvias disminuye el contacto entre las llantas y el pavimento, además de que baja la visibilidad y el agua se mezcla con residuos acumulados sobre el asfalto, formando superficies altamente resbalosas.