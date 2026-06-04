Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 4 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 22 de Mayo 2026Foto: N+

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