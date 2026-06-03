Siete de 24 Lesionados Continúan Hospitalizados Tras Choque Múltiple en Ciudad Juárez

De las 24 personas lesionadas en el accidente entre un camión de personal, un camión y dos vehículos en Ciudad Juárez, siete permanecen hospitalizadas.

choque camiónFoto: N+

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Siete de 24 lesionados tras choque múltiple en Ciudad Juárez siguen hospitalizados. La Fiscalía investiga posibles responsabilidades compartidas. ¿Qué sucedió realmente?

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