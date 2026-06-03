Siete de 24 Lesionados Continúan Hospitalizados Tras Choque Múltiple en Ciudad Juárez

De las 24 personas que resultaron lesionadas en el accidente vial donde estuvieron involucrados un camión de transporte de personal, un tractocamión quinta rueda y dos automóviles en Ciudad Juárez, la mayoría ya fue dada de alta médica.

De acuerdo con información proporcionada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualmente permanecen hospitalizadas siete personas lesionadas, aunque no se dieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Entre los pacientes que continúan bajo atención médica se encuentra Sergio David E. H., señalado como uno de los involucrados en el accidente. Su esposa, Erika Aracely Monsiváis Arias, aseguró que el hombre ha mostrado una ligera mejoría y que incluso ya pudo comunicarse con él.

La mujer defendió públicamente a su esposo luego de las críticas y comentarios difundidos en redes sociales tras el accidente.

“Mañana puede ser el familiar de alguna otra persona, él salía a ganarse el pan para sus hijos y ahorita lo están criticando”, expresó.

Fiscalía analiza posible responsabilidad compartida en accidente de Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado informó que Yesenia P. V. fue puesta a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en el accidente, por lo que podría enfrentar cargos por lesiones y daños imprudenciales.

Mientras tanto, Sergio David E. H. continúa hospitalizado bajo vigilancia de elementos de la Coordinación de Seguridad Vial debido a que también es considerado como segundo responsable dentro de las investigaciones.

Por su parte, personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte señaló que además del peritaje elaborado por Seguridad Vial, se realiza una investigación propia que incluye nuevos análisis técnicos para determinar si existió responsabilidad compartida o si ésta recae únicamente en una persona.

La familia de Héctor David ha señalado presuntas inconsistencias en el peritaje inicial, entre ellas un supuesto cambio de conductoras tras el accidente.

Incluso, la esposa de Sergio David aseguró que una menor de edad habría sido la responsable del choque y acusó que existió una alteración en la identificación de las involucradas, situación que deberá ser esclarecida por las autoridades ministeriales.