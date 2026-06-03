Localizan a Hombre Sin Vida en Calles de la Colonia Postal en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 3 de junio se reportó al número de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo de una persona tirada sobre la vía pública en el cruce de las calles Potasio y Táscate, en la colonia Postal, en la zona centro de Ciudad Juárez.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de entre 50 y 55 años de edad, aparentemente tirado a un costado de la vivienda de su hermano.

Elementos de la Guardia Nacional apoyaron en el resguardo del área mientras personal de la Fiscalía General del Estado efectuaba el levantamiento de evidencias e integraba la carpeta de investigación correspondiente.

La víctima No ha Sido Identificada

Asimismo, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la víctima o lo ocurrido. Se espera que, una vez concluidas las pruebas forenses, se pueda determinar la causa real de muerte, así como la identidad del hombre.