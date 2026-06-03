Localizan a Hombre Sin Vida en Calles de la Colonia Postal en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida sobre la vía pública en calles de la colonia Postal, en Ciudad Juárez

Hombre fue localizado sin vida junto a una viviendaFoto: N+

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Hallan cuerpo sin vida en la colonia Postal de Ciudad Juárez. Aún sin identificar, se espera que las pruebas forenses revelen más detalles. ¿Qué ocurrió?

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