Hallan a Pareja en Estado de Descomposición Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

La tarde de este martes 2 de junio fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles San Moisés y San Sebastián, en la colonia Cerradas de Santa Isabel, etapa II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911 tras percibir un olor fétido proveniente del domicilio desde el día anterior.

Policías confirmaron el Hallazgo de los Cuerpos

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes al revisar la vivienda confirmaron la presencia de las dos personas sin vida, por lo que inmediatamente procedieron a resguardar la zona.

Al sitio también acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Semefo Trasladó los Cuerpos a sus Instalaciones

Posteriormente, arribó personal del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades emitan más detalles sobre este hallazgo.