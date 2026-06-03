Hallan a Pareja en Estado de Descomposición Dentro de una Vivienda en Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Cerradas de Santa Isabel reportaron al 911 olores fétidos que provenían de una vivienda desde hacía varios días.

Policías confirmaron el Hallazgo de los CuerposFoto: N+

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Hallan cuerpos en avanzado estado de descomposición en vivienda de Ciudad Juárez tras aviso de vecinos. Investigación en curso.

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Hallan a Pareja en Estado de Descomposición en Ciudad Juárez