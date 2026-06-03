Alertan por Lluvias, Granizo y Tormentas Eléctricas en el Estado de Chihuahua

Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta preventiva por lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintos municipios del estado.

Cielo nubladoFoto: CEPC

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Lluvias y tormentas eléctricas en Chihuahua durante las próximas 48 horas. Protección Civil recomienda precaución y seguir indicaciones. ¿Estás preparado?

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