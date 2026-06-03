Alertan por Lluvias, Granizo y Tormentas Eléctricas en el Estado de Chihuahua

Este miércoles 3 de junio, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en diferentes regiones del estado de Chihuahua durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con la dependencia, las condiciones meteorológicas serán ocasionadas por una circulación ciclónica combinada con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, fenómenos que impactarán principalmente en municipios del este y noreste de la entidad.

Para hoy miércoles 3 de junio, se prevén lluvias moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros en municipios como Jiménez y Manuel Benavides.

Asimismo, se esperan lluvias dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Allende, López, Coronado, Camargo y Coyame.

La CEPC también informó que municipios como Ascensión, Aldama, Meoqui, Julimes, Santa Bárbara, Matamoros, Janos, Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral y San Francisco de Conchos registrarán lluvias aisladas a dispersas.

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Pronostican incremento de lluvias en Chihuahua por llegada de frente frío

Para este jueves, Protección Civil advirtió sobre un incremento en el potencial de lluvias y tormentas debido a la llegada de un frente frío y el continuo ingreso de humedad del Pacífico.

Según el pronóstico, la actividad pluvial podría intensificarse de moderada a fuerte en municipios como Aldama y Julimes.

También se prevén precipitaciones dispersas a moderadas en Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Riva Palacio, Chihuahua, Saucillo, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

En el resto del territorio estatal persistirán lluvias aisladas a dispersas.

Ante el riesgo de inundaciones repentinas, acumulación de agua y encharcamientos severos, la CEPC recomendó evitar transitar por calles inundadas y no intentar cruzar ríos, arroyos o vados bajo ninguna circunstancia.

Además, exhortó a la población a mantenerse en lugares seguros durante las tormentas eléctricas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.