Mujer Comerciante Apaga Vehículo que se Incendiaba en el Centro de Chihuahua

La rápida acción ciudadana evitó que un automóvil fuera consumido por el fuego la tarde de este miércoles en calles de la zona Centro de la ciudad de Chihuahua.

Elementos del Grupo Beta de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el cruce de la calle Sexta y Privada de Niños Héroes tras recibir el reporte de un incendio vehicular.

Al llegar al lugar localizaron un vehículo color gris estacionado y sin su propietario presente.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en la parte trasera de la unidad y alcanzó una de las llantas, situación que alertó a comerciantes y personas que se encontraban en el sector.

Comerciante sofoca incendio antes de llegada de bomberos

Antes de que las llamas se propagaran, una comerciante identificada como Yoselin Velázquez intervino utilizando dos extintores para controlar el fuego.

La mujer explicó que percibieron olor a quemado y, al salir del establecimiento, observaron que el automóvil ya presentaba llamas visibles.

“Nos percatamos de que estaba prendido el vehículo, y pues empezamos a darle con los extintores”, relató. Gracias a su intervención, el incendio pudo ser sofocado antes de provocar mayores daños materiales.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección para confirmar que el fuego estuviera completamente extinguido y descartar riesgos de reignición.

En tanto, agentes municipales permanecieron en el sitio en espera del arribo del propietario del automóvil.

“Hay que ser solidarios, no sabemos cuándo nos va a pasar”, expresó Yoselin Velázquez, quien destacó que actuó para proteger el patrimonio del afectado.