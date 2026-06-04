Mujer Comerciante Apaga Vehículo que se Incendiaba en el Centro de Chihuahua

Una comerciante logró sofocar el incendio de un vehículo en calles del Centro de Chihuahua utilizando dos extintores antes de la llegada de bomberos.

Mujer comerciante con extintoresFoto: N+

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Una comerciante en Chihuahua apaga un incendio vehicular con extintores antes de que lleguen los bomberos. La rápida acción de Yoselin Velázquez evitó daños mayores. Descubre cómo lo logró.

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