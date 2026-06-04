Confirman que Incendio en Fiscalía de Ojinaga Fue Provocado; Seis Vehículos Quedaron Calcinados

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que el incendio registrado en las instalaciones de la Fiscalía de Ojinaga fue provocado de manera intencional, de acuerdo con los resultados emitidos por la Dirección de Servicios Periciales.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del pasado martes 19 de mayo y dejó como saldo seis vehículos completamente calcinados, todos ellos con reporte de robo en el extranjero.

Además de los automóviles destruidos, el fuego alcanzó distintas áreas del edificio, entre ellas la zona de archivo, la sala de evidencia y la oficina del coordinador de la Zona Ojinaga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuego Consume Oficinas de la Fiscalía en Ojinaga; se Calcinan Archivos y Evidencias

En un inicio, las autoridades contemplaban la posibilidad de que el incendio hubiera sido originado por un cortocircuito en uno de los vehículos; sin embargo, las investigaciones periciales descartaron esa hipótesis.

Peritajes revelan que fuego inició desde terreno contiguo a Fiscalía de Ojinaga

De acuerdo con el coordinador de Agencias Foráneas, Francisco Arturo Arizpe, el incendio comenzó en un terreno contiguo a las instalaciones de la Fiscalía y fue propagado mediante el uso de un acelerante y fuego abierto.

“Es catalogado como un incendio intencional de acuerdo con la guía de investigación, fue un acelerante con flama abierta”, explicó el funcionario.

También señaló que la hierba seca contribuyó a que el fuego se extendiera rápidamente hacia los vehículos y posteriormente a las oficinas de la dependencia.

Las autoridades indicaron que los automóviles fueron pérdida total; sin embargo, aseguraron que no se perdió información relevante, ya que las carpetas dañadas correspondían a casos concluidos y toda la documentación se encuentra digitalizada en los sistemas institucionales.

Tras los daños ocasionados por el incendio, el edificio será remodelado para que los agentes investigadores puedan continuar operando de manera normal en la región.