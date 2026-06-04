Confirman que Incendio en Fiscalía de Ojinaga Fue Provocado; Seis Vehículos Quedaron Calcinados

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que el incendio registrado en las instalaciones de Ojinaga fue intencional. Seis vehículos robados y varias áreas del edificio resultaron dañadas.

IncendioFoto: FGE

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Impactante incendio intencional en Fiscalía de Ojinaga: seis vehículos robados calcinados. ¿Cómo afectará a las investigaciones en Chihuahua? Descúbrelo.

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