La noche del pasado miércoles 3 de junio se registró el incendio de una vivienda abandonada ubicada en el cruce de las calles Paseo de San José y Costa Cálida, en el fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el incendio presuntamente se originó por una fogata realizada por personas que habitaban el domicilio de manera irregular; informaron que en el lugar podía observarse una gran acumulación de objetos y basura.

Vecinos Alertaron a las Autoridades

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 por vecinos del sector, quienes observaron las llamas salir del domicilio. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron como primeros respondientes y comenzaron a sofocar las llamas.

Posteriormente, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar con una máquina y, tras varios minutos de labores, logró mitigar el fuego. Una vez controlado el incendio, autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar la causa exacta del siniestro.

Asimismo, se informó que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Sin embargo, habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que se incendian viviendas en condiciones de abandono en esa zona.