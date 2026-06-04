Incendio Consume Vivienda en el Fraccionamiento Parajes de San José de Ciudad Juárez

La vivienda incendiada presentaba condiciones de abandono, con acumulación de basura y múltiples objetos en su interior.

Incendio consume vivienda abandonada en Parajes de San JoséFoto: N+

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Incendio en vivienda abandonada de Parajes de San José en Ciudad Juárez. Vecinos alertaron a las autoridades. No hubo heridos, pero se reportan daños materiales.

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