Investiga Fiscalía Identidad de Tres Cuerpos Localizados en la Carretera Chihuahua-Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que mantiene abiertas las investigaciones para identificar a las tres personas localizadas sin vida a un costado de la carretera vía corta Chihuahua-Parral.

El hallazgo ocurrió este miércoles 3 de junio en el kilómetro 2+50 de dicha rúa, donde autoridades encontraron los cuerpos de un hombre y dos mujeres con visibles huellas de violencia.

De acuerdo con la información oficial, el masculino tendría una edad aproximada de entre 50 y 55 años, mientras que las dos víctimas femeninas rondarían los 25 años de edad.

Tras el hallazgo, personal especializado trasladó los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Chihuahua, donde se realizarán las necropsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.

Fiscalía analiza posible relación con reportes de desaparición

Como parte de las indagatorias ministeriales, la Fiscalía analiza si las víctimas podrían corresponder a un hombre y dos mujeres reportados como ausentes durante el pasado fin de semana en la zona occidente del estado.

La dependencia indicó que se trabaja en la comparación de información y posibles coincidencias con carpetas de investigación activas por desaparición de personas.

Elementos ministeriales y personal pericial continúan recabando evidencia para esclarecer las circunstancias del hallazgo y avanzar en la identificación oficial de las víctimas.