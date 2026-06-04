Investiga Fiscalía Identidad de Tres Cuerpos Localizados en la Carretera Chihuahua-Parral

La Fiscalía de Chihuahua trabaja en la identificación de tres personas encontradas sin vida en la carretera vía corta Chihuahua-Parral. Analizan posible relación con reportes de desaparición.

PatrullaFoto: N+

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Tres cuerpos hallados en la carretera Chihuahua-Parral. Autoridades investigan si están ligados a desapariciones recientes. Conoce más sobre este caso.

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