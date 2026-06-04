Cae Poste Cerca de Vivienda en Cd. Juárez; Deja Sin Electricidad a Varios Sectores

Un poste con daños visibles en la base colapsó debido a los fuertes vientos registrados en Ciudad Juárez, permaneciendo suspendido solo por los cables.

Caída de poste deja sin luz a varios sectores de Ciudad JuárezFoto: N+

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Un poste colapsa en Cd. Juárez por vientos fuertes, afectando el suministro eléctrico de varias zonas. Infórmate aquí.

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