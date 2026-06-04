Cae Poste Cerca de Vivienda en Cd. Juárez; Deja Sin Electricidad a Varios Sectores

La noche del pasado miércoles 3 de junio se reportó la caída de un poste de electricidad cerca de una vivienda ubicada en el cruce del Blvd. Zaragoza y la calle Henequén, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, el poste ya presentaba daños considerables en la base y, debido a las ráfagas de viento registradas durante la noche, terminó cayendo a un costado de la vivienda, siendo sostenido únicamente por cables de alta tensión.

Colonias se Quedaron Sin Energía Eléctrica

Tras la caída del poste, fraccionamientos aledaños como Infonavit Solidaridad y Juárez Nuevo quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Asimismo, varios semáforos dejaron de funcionar sobre el Blvd. Zaragoza, en los cruces con José Mateos Torres, Hiedra, Toronja Roja y Miguel de la Madrid.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial arribaron al sitio para dirigir el tráfico y resguardar el área mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad realizaba las labores de reparación para restablecer el servicio.

Finalmente, autoridades informaron que la caída del poste no provocó daños a la vivienda ni se reportaron personas lesionadas.