Localizan Dos Cuerpos Semi Enterrados en Senderos de San Isidro en Ciudad Juárez

Dos cuerpos sin vida fueron localizados semi enterrados en un terreno baldío del fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, durante un operativo de búsqueda.

El hallazgo fue en Senderos de San Isidro en Ciudad JuárezFoto: N+

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Descubrimiento alarmante en Ciudad Juárez: cuerpos semi enterrados en un baldío. Fiscalía investiga mientras la comunidad observa. Información en desarrollo.

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Descubren dos cuerpos semi enterrados en Ciudad Juárez