Localizan Dos Cuerpos Semi Enterrados en Senderos de San Isidro en Ciudad Juárez

Dos cuerpos sin vida y semienterrados fueron localizados en un terreno baldío del fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Senderos del Carmen y Senderos de Sevilla, donde autoridades realizaban trabajos de rastreo relacionados con carpetas de investigación por personas con reporte de ausencia.

En el despliegue participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como binomios K-9 especializados en búsqueda y localización.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencia y recuperación de los cuerpos.

Fiscalía mantiene operativo en Senderos de San Isidro

Hasta el cierre de esta edición, los agentes continuaban trabajando en el área, por lo que se esperaba información adicional y actualizaciones oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de las víctimas ni detalles sobre el tiempo que los cuerpos llevaban en el lugar.

El hallazgo generó movilización policiaca y expectativa entre habitantes del sector, quienes observaron el operativo desplegado en el terreno baldío del fraccionamiento Senderos de San Isidro.