FGE Identifica a las Tres Personas Halladas Sin Vida en la Carretera Chihuahua-Parral

La Fiscalía de Chihuahua identificó a las tres personas localizadas sin vida en la vía corta Chihuahua-Parral. Las necropsias revelaron que murieron por asfixia por estrangulación.

Patrulla de ChihuahuaFoto: N+

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Identifican a las víctimas halladas sin vida en la carretera Chihuahua-Parral. Murieron por estrangulación. Fiscalía investiga el caso como homicidio.

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