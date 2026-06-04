FGE Identifica a las Tres Personas Halladas Sin Vida en la Carretera Chihuahua-Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que ya fueron identificadas las tres personas localizadas sin vida el pasado miércoles en las inmediaciones del municipio de Santa Isabel, sobre la carretera vía corta Chihuahua-Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las víctimas respondían a los nombres de Isidro A. M., de 54 años de edad y originario del municipio de Carichí; Brenda Jaqueline M. V., de 28 años, originaria de Namiquipa; y Karla Yaneth L. T., de 21 años, originaria de Cuauhtémoc.

La dependencia estatal detalló que los tres contaban con reporte de desaparición presentado el pasado 30 de mayo ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Sus cuerpos fueron localizados a un costado de la cinta asfáltica en el kilómetro 2+50 de la carretera vía corta Chihuahua-Parral.

Necropsias revelan que víctimas murieron por estrangulación

La Fiscalía confirmó que las necropsias practicadas por personal forense establecieron que la causa de muerte de las tres personas fue asfixia por estrangulación.

Ante ello, el caso es investigado oficialmente como homicidio, mientras autoridades ministeriales continúan las indagatorias para identificar y detener a los responsables.

Luego de concluir los procesos de identificación, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro aseguró que mantiene las investigaciones relacionadas con este caso de alto impacto y reiteró su compromiso para esclarecer los hechos y procurar justicia para las víctimas.