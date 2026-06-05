Camioneta se Incendia y Otra Termina Volcada en Distintos Hechos en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este viernes se registraron distintos percances en Ciudad Juárez, entre ellos el incendio de una camioneta y la volcadura de otra tras perder una llanta.

Camioneta se incendia y otra termina volcadaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos percances en Ciudad Juárez: una camioneta arde por cortocircuito y otra vuelca al perder un neumático.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+