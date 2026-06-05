Camioneta se Incendia y Otra Termina Volcada en Distintos Hechos en Ciudad Juárez

La madrugada de este viernes 5 de junio se registró el incendio de una camioneta en el cruce de las calles Día del Agrónomo y María Gaytán, en el fraccionamiento El Fortín, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones emitidas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911 luego de escuchar un estruendo y posteriormente observar una camioneta incendiándose afuera de un domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron el vehículo aún en llamas, por lo que procedieron a resguardar el área mientras arribaban elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, tras varios minutos de labores, lograron sofocar el incendio de la camioneta.

Autoridades señalaron que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio se habría originado por un cortocircuito, por lo que descartaron que se tratara de un hecho intencional. Finalmente, se informó que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Camioneta Vuelca Tras Perder Neumático en el Blvd. Independencia

Tras registrarse el percance del incendio en el fraccionamiento El Fortín, autoridades atendieron otro accidente vial en el que una camioneta color gris terminó volcada luego de perder un neumático sobre el blvd. Independencia.

De acuerdo con las primeras versiones, la camioneta circulaba sobre la vialidad antes mencionada y, al intentar incorporarse a la vía rápida, perdió uno de sus neumáticos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcado.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente, así como una grúa para retirar el vehículo. Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a la vialidad.