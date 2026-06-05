Hombres Resultan Lesionados Tras Riña en Ciudad Juárez; Detienen a Presunto Responsable

La noche del jueves 4 de junio se reportó al número de emergencias que dos personas habían resultado lesionadas tras una riña registrada sobre la calle Fernando Pacheco en el fraccionamiento Infonavit Solidaridad, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, seis hombres se encontraban discutiendo en la vía pública cuando la situación escaló y comenzaron a agredirse a golpes. Posteriormente, uno de los involucrados sacó un cuchillo e hirió a dos personas, por lo que vecinos hicieron el llamado al 911.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde localizaron a las víctimas y al presunto agresor, por lo que procedieron a resguardar la zona y solicitar el apoyo de unidades de emergencia.

Dos Lesionados Fueron Trasladados a un Hospital

Al sitio arribaron paramédicos de Rescate, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados; uno de ellos presentaba heridas de gravedad, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes en torno al ataque que dejó a dos hombres lesionados.