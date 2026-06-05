Hombres Resultan Lesionados Tras Riña en Ciudad Juárez; Detienen a Presunto Responsable

Dos hombres resultaron lesionados tras una riña registrada en Infonavit Solidaridad; autoridades detuvieron al presunto responsable.

Dos hombres resultan lesionados tras riña en Ciudad JuárezFoto: N+

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Riña en Ciudad Juárez deja dos lesionados; autoridades detienen al presunto agresor. Descubre los detalles.

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