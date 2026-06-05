Alertan por Tolvaneras y Fuertes Vientos en Gran Parte del Estado Chihuahua

Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta preventiva por fuertes vientos, tolvaneras y lluvias dispersas en gran parte del estado durante este viernes.

TolvaneraFoto: CEPC

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Este viernes, el estado de Chihuahua enfrentará fuertes vientos y posibles tolvaneras. Protección Civil emite alerta preventiva. Descubre cómo prepararte.

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