Alertan por Tolvaneras y Fuertes Vientos en Gran Parte del Estado Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva para este viernes 5 de junio debido a la presencia de fuertes vientos, posibles tolvaneras y lluvias dispersas en diferentes regiones del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones serán provocadas por la interacción de la corriente en chorro subtropical con una circulación en niveles medios y altos de la atmósfera, además de una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

La dependencia informó que se espera un ambiente de fresco a templado durante la mañana y de templado a caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana persistirán temperaturas frías.

Asimismo, se prevé cielo parcialmente nublado y rachas de viento importantes en distintas regiones del estado.

Prevén tolvaneras y rachas superiores a 55 kilómetros por hora

Protección Civil advirtió que en la zona centro del estado podrían registrarse vientos superiores a los 55 kilómetros por hora, principalmente en municipios como Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama.

En estas regiones existe riesgo de formación de tolvaneras, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas abiertas.

También se esperan rachas superiores a los 45 kilómetros por hora en municipios del noroeste, oeste, centro y noreste, entre ellos Janos, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Cusihuiriachi, Sueco, Rosales, Satevó, Julimes, Coyame y Nueva Holanda.

Para el resto del estado, incluyendo Juárez, Ahumada, Guadalupe, Delicias, Parral y Ojinaga, se pronostican vientos que podrían superar los 35 kilómetros por hora.

La CEPC recomendó a la población extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas con presencia de polvo o baja visibilidad, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.