Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

Con el inicio de 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas puso en marcha un programa de descuentos y apoyos en trámites de control vehicular, con el objetivo de facilitar la regularización de unidades y disminuir los rezagos acumulados de años anteriores.

Como parte de estas acciones, la dependencia estatal anunció la condonación total de multas, recargos y gastos de cobranza generados hasta el año 2025, permitiendo a los contribuyentes ponerse al corriente sin cargas adicionales durante el mes de enero.

Noticia Relacionada: Estos son los Días de Descanso Obligatorio este 2026 en México y Tamaulipas

Asimismo, los vehículos modelo 2012 al 2017 podrán acceder a un esquema de regularización mediante tarifa única para cubrir adeudos recientes, lo que representa un alivio económico para este sector del padrón vehicular.

En el caso de las motocicletas, se aplicarán descuentos especiales en conceptos como refrendo, placas y licencias, siempre que los pagos se realicen dentro del periodo comprendido de enero a marzo de 2026.

De manera adicional, se implementó un modelo escalonado de descuentos en recargos, otorgando el 100 por ciento de condonación en enero, 75 por ciento en febrero y 25 por ciento en marzo.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas informó que los contribuyentes sin adeudos que realicen sus pagos de manera oportuna durante el primer trimestre del año recibirán un subsidio del 30 por ciento, como incentivo por el cumplimiento puntual de sus obligaciones fiscales.

Pago de Placas, Engomado y Tarjeta de Circulación para Autos Híbridos y Eléctricos en Tamaulipas

Como parte de las acciones para promover la movilidad sustentable y el cuidado del medio ambiente, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ofrece un 50 por ciento de descuento en el pago de placas, engomado y tarjeta de circulación a los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos.

Este incentivo busca fomentar el uso de tecnologías limpias y reducir el impacto ambiental generado por el parque vehicular, al tiempo que apoya la economía de quienes apuestan por alternativas de transporte más eficientes y amigables con el entorno.

Las autoridades estatales reiteraron la invitación a aprovechar este beneficio y realizar los trámites correspondientes dentro de los periodos establecidos, contribuyendo así a una movilidad más sostenible en Tamaulipas.

¿Cómo Pagar mis Contribuciones de la Oficina Fiscal en Tamaulipas?

La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas informó a la ciudadanía cómo realizar el pago de sus contribuciones de manera rápida, sencilla y segura a través de su plataforma digital, evitando traslados y filas.

Para llevar a cabo el trámite en línea, solo es necesario ingresar al portal oficial finanzas.tamaulipas.gob.mx, capturar los datos del vehículo, como placas y número de serie, y posteriormente generar el formato de pago correspondiente. El sistema permite elegir entre distintas opciones, como tarjeta bancaria, SPEI o CoDi, brindando mayor comodidad al contribuyente.

Esta modalidad digital está disponible las 24 horas del día y permite cumplir con las obligaciones fiscales desde cualquier lugar, facilitando los trámites y promoviendo el uso de servicios electrónicos en el estado.

Historias Recomendadas: