Aumentan las Deportaciones de Mexicanos en la Frontera Matamoros–Brownsville

Jaime González, originario de San Luis Potosí, es uno de los tantos migrantes connacionales que durante los últimos días ha sido deportado por la frontera de Matamoros-Brownsville a través del puente viejo internacional. Después de 21 años trabajando en el área de mudanzas, fue detenido por elementos del ICE y deportado, dejando a su esposa e hija.

Siguen las Deportaciones por Puente Internacional de Matamoros. Foto: N+

De acuerdo con información difundida en los últimos días, las autoridades migratorias han estado efectuando un promedio de hasta 300 deportaciones diarias en esta frontera. Los grupos de personas son trasladados desde territorio estadounidense y entregados a las autoridades mexicanas, quienes realizan el proceso de recepción y canalización.

Jaime González dijo que su familia, al estar de forma legal en los Estados Unidos, tiene la opción de venir a México a vivir con él o seguir en los Estados Unidos.

Instituto Nacional de Migración Mantiene Presencia en Puente Internacional de Matamoros

El flujo constante de deportaciones ha generado un ambiente de expectativa en la ciudad. En tanto, el Instituto Nacional de Migración mantiene presencia en el cruce fronterizo para coordinar las acciones de recepción y garantizar que los procedimientos se lleven a cabo conforme a los protocolos establecidos.

La situación refleja la intensidad de los operativos migratorios en la región y el impacto que tienen en comunidades fronterizas como Matamoros, donde diariamente se observa la llegada de cientos de personas que deben enfrentar un nuevo proceso de adaptación tras su retorno.

