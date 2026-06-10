Marcha por el ‘Halconazo’ Hoy: Ruta y Bloqueos por Manifestación del 10 de Junio

Hoy, 10 de junio de 2026, se llevará a cabo una marcha en la Ciudad de México para conmemorar el 55 aniversario de la Matanza del Jueves de Corpus, conocida como el 'Halconazo', en N+ te compartimos cuál es la ruta y dónde habrá bloqueos.

La marcha es convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas bajo la consigna "¡Ni Perdón, Ni Olvido!", con el objetivo de exigir verdad, justicia y memoria para las víctimas de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en Junio de 1971, durante el ‘Halconazo’ contra Estudiantes de la CDMX?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la concentración comenzará a las 16:00 horas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada en el cruce de Manuel Carpio y Plan de Ayala.

Desde ese punto, los participantes avanzarán rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde se prevé la realización de un acto conmemorativo.

Ruta prevista de la movilización

Se espera que el contingente utilice algunas de las principales vialidades que conectan la zona de Santo Tomás con el Centro Histórico.

Entre las avenidas que podrían registrar afectaciones vehiculares se encuentran:

Manuel Carpio.

Ribera de San Cosme.

Avenida Hidalgo.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Plaza de la Constitución.

FBPT