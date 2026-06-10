Marcha por el ‘Halconazo’ Hoy: Ruta y Bloqueos por Manifestación del 10 de Junio

A 55 años del 'Halconazo', en la CDMX se llevará a cabo una marcha; te indicamos cuál es la ruta para que tomes tus previsiones

Marchas Hoy 20 de Junio de 2024 en CDMX: Bloqueos y ConcentracionesMarcha por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocido como 'El Halconazo'. Foto: Cuartoscuro

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