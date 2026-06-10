La Nueva Casa Lleca, Refugio LGBT+ en Un Rincón de Iztapalapa

Casa Lleca, el primer refugio y comedor comunitario de la CDMX para personas LGBT+, inicia una nueva etapa en Iztapalapa

Casa LlecaCasa Lleca, el primer refugio y comedor comunitario de la CDMX para personas LGBT+, inicia una nueva etapa en Iztapalapa. Foto: N+.

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Casa Lleca inicia una nueva etapa en Iztapalapa, ofreciendo un hogar seguro para personas LGBT+ vulnerables. Un acto de resistencia en un país con altos índices de violencia.

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