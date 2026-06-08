Verónica Castro, Reina LGBTIQ+: Será Homenajeada en la Marcha del Orgullo 2026 en CDMX

Verónica Castro será coronada Reina LGBT+ de los 80. Conoce los detalles de su emotivo e histórico homenaje en la Marcha del Orgullo 2026

veronica-castro-reina-lgbt-marcha-orgullo-lgbt-2026Foto: Cuartoscuro

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Verónica Castro será coronada Reina LGBTIQ+ en la Marcha del Orgullo 2026 en CDMX. Un homenaje emotivo en Bellas Artes con tributos musicales y un operativo especial para su seguridad.

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