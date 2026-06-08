Verónica Castro, Reina LGBTIQ+: Será Homenajeada en la Marcha del Orgullo 2026 en CDMX

La actriz, cantante y conductora Verónica Castro romperá su prolongado retiro de los eventos multitudinarios para ser coronada oficialmente por la comunidad LGBTTTIQ+ como la "Reina de los 80's".

El anuncio fue ratificado por el organizador del comité de la Marcha del Orgullo, Angelo Diep, quien ofreció detalles sobre las negociaciones y las conmovedoras palabras que la gran diva de las telenovelas pronunció al aceptar esta distinción.

¿Qué dijo Angelio Diep?

"Fue complicado al principio porque tenía mucho miedo de la prensa. Pero ella misma me dijo de forma contundente: 'No, yo tengo que estar en el pueblo que me coronó, Angelo. Tengo que estar en Bellas Artes y va a ser una coronación impactante'. Me dejó claro que quería que la coronara frente al pueblo, frente a los que la hicieron", reveló Diep visiblemente emocionado.

La cita tendrá como escenario principal el emblemático Palacio de Bellas Artes, un espacio de alta relevancia cultural donde se montará una producción sin precedentes.

Los organizadores han adelantado que preparan un vistoso número dancístico y un tributo musical inspirado en los grandes éxitos de la intérprete, entre ellos el icónico tema "Macumba", melodía que se ha consolidado como un himno indiscutible dentro de la cultura nocturna de la diversidad en México.

Un operativo especial para blindar su salud

Debido a las dificultades de movilidad que aquejan a la estrella de 73 años, derivadas de las secuelas de una antigua lesión en la columna provocada por su caída desde un elefante en la final de Big Brother, el comité organizador ha coordinado un estricto blindaje logístico y vial.

Angelo Diep detalló que contarán con el apoyo directo de la policía capitalina y vehículos oficiales de la corporación Voys para garantizar un traslado seguro y digno.

"Sabemos que le cuesta un poquito caminar, por lo que vamos a transportarla con el máximo cuidado. Contará con dos camionetas y escolta privada", explicó el organizador. Asimismo, enfatizó que habrá un acceso especial, controlado y ordenado para los medios de comunicación con el fin de evitar tumultos.

Lluvia de estrellas en el Mes del Orgullo

El homenaje a Verónica Castro no será un acto aislado, sino el epicentro de un festival repleto de estrellas de distintas generaciones.

El cartel oficial de este año confirma la participación de figuras entrañables como Maribel Guardia y Tatiana, y la artista urbana Bellakat.

Los organizadores mencionaron la posibilidad de que Cristian Castro, asista para acompañar a su madre en este tributo en vida, lo que representaría una icónica estampa familiar.

Diep anticipó que el próximo 23 de junio se ofrecerá una conferencia de prensa formal donde se revelará el nombre de una última gran estrella de calibre internacional y de corte juvenil que cerrará el elenco definitivo del Orgullo.