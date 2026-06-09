Marcha LGBT 2026 en Mexicali: Fecha, Horario y Ruta del Desfile del Orgullo Gay

La comunidad LGBT+ de Mexicali se prepara para celebrar la 18ª edición de la Marcha Estatal del Orgullo, un evento que combinará actividades de protesta, memoria y celebración. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía para participar tanto en vehículo como a pie.

¿Cuándo Será la Marcha del Orgullo en Mexicali y Dónde Inicia?

De acuerdo con los organizadores, la actividad se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio y tendrá como punto de reunión el Centro Cívico de Mexicali.

El programa contempla que a las 6:00 de la tarde inicie la concentración de vehículos y plataformas participantes. Posteriormente, a las 6:30 de la tarde arrancará la caravana rumbo a Plaza Santa Cecilia.

¿Cuál Será la Ruta del Recorrido?

Se prevé que alrededor de las 7:00 de la tarde los participantes lleguen a Plaza Santa Cecilia, donde dará inicio la marcha a pie.

El recorrido concluirá en Cobina, donde se realizará el cierre de las actividades programadas para esta edición del evento.

¿Qué Actividades Habrá Durante el Evento?

Los organizadores informaron que durante la jornada habrá oferta gastronómica, bebidas y actividades recreativas para los asistentes.

Además, destacaron que se trata de un evento pet friendly, por lo que las personas podrán acudir acompañadas de sus mascotas. También señalaron que las actividades están dirigidas a públicos de todas las edades y buscan promover espacios de inclusión, respeto y diversidad.

La Marcha del Orgullo se realiza cada año como un espacio de visibilización de la comunidad LGBT+, así como para promover la igualdad de derechos y el reconocimiento de la diversidad.

En esta ocasión, los organizadores invitaron a la ciudadanía a sumarse a la edición número 18 de esta movilización en Mexicali.

APG