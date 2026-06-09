Marcha LGBT 2026 en Mexicali: Fecha, Horario y Ruta del Desfile del Orgullo Gay

La jornada incluirá caravana vehicular, recorrido a pie y actividades para personas de todas las edades.

Marcha LGBTQ MexicaliFoto: N+

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¡Prepárate para la Marcha LGBT 2026 en Mexicali! Únete en el Centro Cívico para una jornada de orgullo, diversidad y celebración. Descubre la ruta y actividades para todos.

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