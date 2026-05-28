Alistan Marcha LGBT+ 2026 en Ensenada; ¿Qué Día Será y Cuál es la Ruta?

Bajo el lema “Orgullo que nace en nuestra tierra”, autoridades y organizadores presentaron el calendario oficial del Mes del Orgullo LGBTQ+ 2026, que contempla más de 40 actividades enfocadas en la diversidad sexual y de género a lo largo de junio.

El programa incluye eventos culturales, deportivos, académicos y sociales, entre los que destacan carreras de 5 kilómetros, la tradicional “corre, camina y trota con orgullo”, cuentacuentos drag, la coronación de la corte real, así como foros de salud mental dirigidos a la comunidad diversa y espacios para familias.

¿Cuándo será la Marcha del Orgullo 2026 y cuál será la ruta?

En su décimo novena edición, la Marcha del Orgullo 2026 proyecta la participación de más de 8 mil personas, entre integrantes de la comunidad, aliados y familias. Este año, la marcha se llevará a cabo el 13 de junio, en punto de las 4:00 pm. El punto de partida será en la Calle Ruiz, a un costado de la Plaza Pueblo Antiguo, finalizando en la explanada central del CEARTE.

Organizadores destacaron que junio representa una fecha clave para visibilizar la lucha histórica por los derechos de la diversidad sexual y de género, recordando el movimiento de Stonewall como un punto de partida en la defensa de los derechos humanos de estas poblaciones.

Actividades gratuitas y abiertas al público

Además, se informó que la mayoría de las actividades serán gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía, con el objetivo de llevar el orgullo a los espacios públicos y fortalecer la inclusión en Ensenada.

Información Diego Robles

APG