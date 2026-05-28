Alistan Marcha LGBT+ 2026 en Ensenada; ¿Qué Día Será y Cuál es la Ruta?

La Marcha del Orgullo prevé reunir a más de 8 mil personas en su décimo novena edición

Marcha LGBTQ EnsenadaFoto: N+

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Bajo el lema 'Orgullo que nace en nuestra tierra', la Marcha del Orgullo 2026 en Ensenada promete ser inolvidable.

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